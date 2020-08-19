"Гермес" уничтожит шесть целей одновременно

"Гермес" уничтожит шесть целей одновременно
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В России модернизируют ракетные комплексы с принципом "выстрелил и забыл"

В России разработали новую версию ракетного комплекса "Гермес", который можно использовать как на авиационной, так и на сухопутной технике.

Как пишет Mil.Press, у новинки автономная система наведения по принципу "выстрелил и забыл", как у американского "Джавелина". При этом возможна стрельба залпом по шести разнесенным целям. Точность при этом не должна пострадать благодаря автоматической синхронизации лазерного целеуказания. Сообщается, что максимальный промах может составить не более полуметра, что является отличным показателем по современным меркам.

Но главное отличие модернизированного комплекса – его большая дальность, которая составляет порядка 100 километров. В 2000-х годах была создана версия ракеты с дальностью лишь 20 километров. Эти ракеты и находятся сейчас на вооружении. У комплекса несколько типов: "Гермес-А" – авиационный, "Гермес-К" – корабельный и "Гермес-С" – стационарный для береговой охраны.

Первый серийно устанавливается на Ми-24ВМ1 (экспортное обозначение Ми-35М), Ми-24ВК-П, а также, со спецдоработкой – на Ми-24П и ВП, Ми-17АМТШ. В ближайшем будущем планируется опробовать комплекс на беспилотниках. "Гермес-К" ставят на боевые катера.

Александр ИЛЬИН

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