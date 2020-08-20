Такие снаряды могут быть эффективны против российских средств ПВО, включая С-400

Бомбардировщики B-52 хотят вооружить встроенными гиперзвуковыми ракетами. Как пишет журнал The National Interest, в настоящее время изучаются телеметрические данные боеприпаса, который уже получил название AGM-183A IMV-2.

Кроме того, сообщается, что на наземную станцию передается и GPS-сигнал. Ранее российский журнал "Военно-промышленный курьер" писал о невозможности работы обычной головки самонаведения из-за слишком высокой скорости снаряда. Тем не менее ракета, которая испытывается на B-52, наводится, в том числе, по GPS. Возможно, до гиперзвуковой скорости она разгоняется только на конечном участке траектории.

В отчете испытательного центра ВВС США калифорнийской базы Эдвардс говорится, что испытания ракеты на ускорителе пройдут позже в этом году.

По данным NI, боеприпас оснащен высокоточной системой наведения и предназначен для уничтожения целей, двигающихся со скоростью до 5 Махов. При этом ракета может как планировать, так и лететь по баллистической траектории. Принять ее на вооружение планируется в ближайшие несколько лет. Будет ли она оснащена, в том числе, ядерным боеприпасом, не сообщается.

Предположительно, ВВС США будут использовать ее для уничтожения средств ПВО противника, например, С-400 или С-500.