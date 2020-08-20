Теперь официально: у США появится свой "Авангард"

Теперь официально: у США появится свой "Авангард"
Фото: flickr.com/39955793@N07
Гиперзвуковой глайдер включили в список стратегических вооружений

ВВС США добавляют гиперзвуковые ракеты в список стратегических ядерных вооружений. Фактически это означает, что у американцев будет своя версия "Авангарда". До этого Вашингтон пытался убедить Россию включить этот вид оружия в договор СНВ, однако Москва на это не пошла.

Как пишет журнал The Drive, создание глайдера включено в программу модернизации ядерного оружия, которая, в основном, касается баллистических ракет и авибомб.

Новое оружие получило название Ground-Based Strategic Deterrent. Носителем глайдера станет модернизированная ракета "Минутмен", так как классическая Minuteman III не подходит для этих целей. Точная дальность не указывается, но сообщается, что она будет как у баллистической ракеты. При этом, по словам генерал-лейтенанта ВВС США Ричарда Кларка, у новой ракеты будет открытая архитектура, а это означает, что ее можно будет несколько раз модернизировать.

Кроме того, ВВС США испытывают гиперзвуковые ракеты воздушного старта, которые запускают с самолетов. В частности, их готовятся испытывать на B-52.

Россия уже приняла на вооружение гиперзвуковой маневрирующий блок "Авангард", носителем которого пока является ракета УР-100, а в перспективе станет "Сармат". Пока Минобороны не показало даже макет блока "Авангард" – оружие засекречено, – однако на Западе подтвердили, что это реальная технология, которая опробовалась еще во времена холодной войны.

Александр ИЛЬИН

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