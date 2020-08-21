Гиперзвуковое оружие признали бесполезным

Накануне стало известно, что США намерены включить свой перспективный гиперзвуковой глайдер в список стратегических ядерных вооружений. Этот шаг был сделан в ответ на создание российского "Авангарда" – чудо-блока, разгоняющегося до запредельных 20 Махов и якобы обезоруживающего всю американскую противоракетную оборону.

По мнению журнала The National Interest, подобная гонка гиперзвуковых вооружений во многом бессмысленна. Если по США даже удастся нанести массированный удар "Авангардами", американские подводные лодки нанесут удар возмездия. То же самое можно сказать и о возможной атаки России.

NI задается вопросом, а не пропагандистский ли это ход – гиперзвуковой глайдер. Сама идея маневрирующего блока возникла еще во времена холодной войны. Раскаленную боеголовку, скользящую в верхних слоях атмосферы будет действительно трудно сбить. Но главный вопрос – насколько точной она будет.

На скорости 20 Махов невозможна работа головки самонаведения. Глайдер должен быть выполнен из специальных сплавов, чтобы он просто не сгорел в атмосфере. Целеуказание по GPS или ГЛОНАСС не возможно. Это означает, что наведение будет осуществляться прямо из космоса. К своей цели блок полетит по уже заданным координатам.

Как полагают западные военные эксперты, подводные лодки с баллистическими ракетами остаются самым страшным оружием, а вовсе не гиперзвуковые блоки, которые пока и в глаза никто не видел. Субмарину в океане можно сравнить с иголкой в стоге сена, и вряд ли ее можно уничтожить с помощью "Авангарда" или какого-либо другого гиперзвукового блока.

Гиперзвуковые блоки вполне реальны, но пока их сильно переоценивают. На данный момент их стоит рассматривать как козыри, которые лучше держать в кармане, однако погоды они еще точно не сделают. Ракеты в шахтах, мобильные ракетные комплексы и подводные лодки пока по-прежнему остаются главным стратегическим оружием.