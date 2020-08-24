В России презентовали будущего напарника Су-57

В России презентовали будущего напарника Су-57
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
"Гром" очень напоминает "спутника" F-35

На форуме "Армия-2020" представили ударный дрон для сопровождения истребителей Су-57 и Су-35С. Беспилотник называется "Гром" и по своему внешнему виду очень напоминает американскую "Валькирию" XQ-58, которая проходит испытания. У нее аналогичное назначение – сопровождать истребители. XQ-58 готовят для F-35.

Как заявил в интервью РИА "Новости" генеральный конструктор разработчика дрона – компании "Кронштадт" – Николай Долженков, масса "Грома" составит 7 т при полезной нагрузке в 500 килограммов. Он добавил, что главной задачей аппарата является сохранение жизней пилотов. Кроме сопровождения летчиков, БПЛА будет уничтожать средства ПВО противника, а также выполнять другие задачи, которые пока не называются.

Проект компании "Кронштадт", представившей ранее целый ряд моделей беспилотников, говорит о том, что в России стараются не отставать от передовых разработок США и Израиля. Дорогостоящий дрон "Охотник", скорее всего, станет штучным товаров, и ВКС необходим относительно дешевый дрон-напарник для истребителя.

Ранее тот же производитель представил разведывательный беспилотник "Орион-Э" и перспективный "Сириус", который мог бы стать российским MQ-9 Reaper. Но все зависит от заказа Минобороны, пока это лишь прототипы, сделанные для того, чтобы заинтересовать военных.

Александр ИЛЬИН

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