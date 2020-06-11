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На Западе назвали оружие для уничтожения "Посейдона"

На Западе назвали оружие для уничтожения "Посейдона"
Кадр youtube.com
Эти торпеды есть у США и Великобритании

В США назвали вооружение, которое может уничтожить российский глубоководный необитаемый аппарат "Посейдон". Как написал журнал Forbes в статье, посвященной новому оружию, это будет либо американская торпеда Mk 48 Advanced Capability (ADCAP), либо британская Spearfish.

Однако скорость и глубина, на которой идет "Посейдон" слишком велика, поэтому и эти торпеды могут остаться ни с чем. К тому же русская "царь-торпеда", судя по описаниям, отличается хорошей маневренностью. В издании уверены, что очень скоро на Западе разработают новые торпеды, более быстрые и дальнобойные, специально "заточенные" под "Посейдоны". Однако это будет стоить больших денег.

Как пишет Forbes, в США активно следят за подготовкой запуска "Посейдона", который должен состояться в этом году. Кроме того, Пентагон очень интересует лодка "Хабаровск". Как и "Белгород", она станет носителем "Посейдонов". Лодку планировали спустить на воду еще этой весной.

Пока, судя по снимкам из космоса, этого так и не произошло, так как док на "Севмаше" занимает атомный крейсер "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию. Кроме того, дорогу лодке преграждает красная баржа, стоящая на пути предполагаемого следования "Хабаровска" с июля прошлого года.

Александр ИЛЬИН

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