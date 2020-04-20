"Статус-6" спустят на воду до лета

Атомную подводную лодку "Хабаровск", которая станет вторым носителем подводного аппарата "Посейдон", спустят на воду до конца мая на "Севмаше". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник. По его данным, испытания продлятся не менее двух лет. А в июне этого года, если планы не сорвет пандемия коронавируса, в море выйдет первая лодка-носитель "царь-торпеды" – "Белгород".

Подлодку "Хабаровск" проекта 09851 заложили на "Севмаше" летом 2104 года. В отличие от субмарины "Белгород", сделанной на базе "Антея", она строилась с нуля. Именно "Хабаровск" на Западе называют "Статус-6".

По информации источников ТАСС, "Хабаровск" станет носителем сразу шести аппаратов "Посейдон". Схема подлодки была опубликована в военно-техническом сборнике "Бастион".

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