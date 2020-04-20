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Рассекречены новые данные об С-350 "Витязь"

Рассекречены новые данные об С-350 "Витязь"
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
Система оказалась даже эффективнее, чем предполагалось

Новая зенитно-ракетная система С-350 повысит защищенность России от ракетного нападения в четыре раза. Как пишет газета Минобороны РФ "Красная звезда", в основном, благодаря всеракурсности, повышенной огневой мощи и увеличенному до 12 ракет боекомплекту.

Особенно актуальна защита от крылатых ракет, которые, наряду с беспилотниками, стали самым часто применяемым наступательным оружием. Ракеты "Витязя" оснащены активными головками самонаведения, а в каждом дивизионе два – три многофункциональных радиолокатора, которые повышают живучесть системы.

С-350 уступает в дальнобойности С-400 с радиусом поражения всего 60 километров. Однако по сути это более современная и своевременная система. "Витязь" позволяет отбить атаку самолетов, беспилотников, пытающихся скрыться за счет снижения высоты. Такие цели могут оказаться за пределами радаров С-400, как и крылатые ракеты. Кроме того, боекомплект С-350 втрое превышает запас ракет С-300 и С-400. Это позволит отбить массированный налет авиации. Особенно хороша С-350 в координации с С-400 и "Панцирем".

Новая система сейчас активно поставляется в войска. Так, недавно С-350 встали на защиту Северного морского пути в Арктике, как и С-300ПС.

Александр ИЛЬИН

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