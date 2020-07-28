Зенитный робот: "Панцири" научатся сбивать цели сами

Зенитный робот: "Панцири" научатся сбивать цели сами
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Пока комплексы несут потери в Сирии и Ливии, в РФ обещают их усовершенствовать

Российские "Панцири" скоро будут работать без операторов. Как пишут "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны, новая система автоматизированного управления будет иметь "признаки искусственного интеллекта". Сообщается также, что оборудование будет не только учитывать тактическую обстановку, но и принимать решения, какая цель приоритетная.

По данным источника, система разработана для отражения массовых ударов "любыми воздушными средствами поражения" – от кустарных беспилотников до крылатых и баллистических ракет.

Не совсем ясно, шла здесь речь о "Панцирь-С1" или, в том числе, и о других зенитно-ракетных комплексах. Как известно, сейчас испытывается новый "Паницирь-СМ".

"Панцири" не предназначены для защиты от баллистических ракет. Это задача ЗРК С-300, С-400 и С-500. Зенитно-ракетные пушечные комплексы защищают малоразмерные военные и административно-промышленные объекты от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и другого высокоточного оружия, а также беспилотников. Для защиты от небольших дронов были даже разработаны специальные мини-ракеты "Гвозди".

"Панцирям" здорово досталось в Сирии и Ливии от турецких беспилотников. Однако этот опыт стал полезен для разработчиков, и в "Панцирь-СМ" они пообещали учесть недостатки ЗРПК, среди которых упоминалось несоответствие ракеты техническим характеристикам.

Что касается искусственного интеллекта, то работы в этом направлении сейчас ведут как в России, так и на Западе. В ближайшее время "самостоятельные" зенитно-ракетные комплексы вряд ли появятся, но ученые быстро продвигаются в своих разработках, поэтому через семь – десять лет они могут появиться. В данный момент лидируют беспилотники и подводные аппараты. Первые учатся сопровождать истребители, а вторые – действовать самостоятельно в море без экипажа.

Александр ИЛЬИН

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