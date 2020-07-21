Конкурент Су-57: новый китайский истребитель озадачил Запад

Конкурент Су-57: новый китайский истребитель озадачил Запад
Фото: flickr.com/SinoDefence
J-20B получит двигатели с управляемым вектором тяги, как у самолетов "Сухого"

Этим летом Китай начинает выпуск нового истребителя пятого поколения J-20B. Он сделан на базе уже достаточно известного J-20, однако по данным журнала The Drive, на нем уже будут установлены не российские двигатели АЛ-31Ф, а улучшенная версия китайских WS-10.

Таким образом, Пекин, вооружившись американскими технологиями, постепенно уходит от "двигательной зависимости" от России, а по истребителям пятого поколения и вовсе вырывается вперед. J-20 стал чем-то вроде пробного самолета, а J-20B Китай, возможно, начнет выпускать по-настоящему массово. России пока предстоит только выпустить первую серию Су-57, которые еще предстоит опробовать в строевых частях. Китай этот этап уже прошел.

Китайские летчики уже демонстрировали WS-10B-3 с управляемым вектором тяги на истребителе J-10B на авиашоу в Чжухае в 2018 году. По своей маневренности самолет практически не уступал российским Су-35С и F-22.

С точки зрения The Drive, двигатели с управляемым вектором тяги на истребителе пятого поколения – это спорный вопрос, так как они увеличивают массу самолета. F-22, как и F-35 не оборудованы такими. Однако АЛ-41Ф1, которые сейчас стоят на Су-57, – с управляемым вектором тяги. Если двигатели мощные, они сделают маневренным и тяжелый истребитель, каковым, например, безусловно, является Су-30СМ.

Предполагается, что китайцам также удалось улучшить экономичность нового двигателя и дальность полета истребителя.

Впервые китайский двигатель был замечен на J-20A c серийным номером 2021. Его отличали зубчатые форсунки, которые позволяли уменьшить ЭПР. Кроме того, они стали более мощными. Затем уже в ноябре прошлого года стало известно о готовящемся выпуске J-20B.

Первая партия будет состоять из шести машин. Изготовить первый истребители планируется до конца этого года. При этом Китай продолжит выпускать J-20A с двигателями WS-10C для оснащения других эскадрилий. В перспективе истребителя пятого поколения Китая получат еще более мощные WS-15. А сам самолет сделают еще менее заметным для радаров.

Александр ИЛЬИН

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