В ВКС задумались о модернизации Су-27, Су-30 и Су-35С

Всему семейству российских "фланкеров" Су-27, Су-30СМ и Су-35С поставят новые универсальные двигатели. Над ними уже работают в опытно-конструкторском бюро имени А. Люльки.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управляющего директора Уфимского моторостроительного производственного объединения Евгения Семивеличенко.

Он не сообщил его технические характеристики, однако отметил, что на нем будут использованы узлы предыдущих двигателей, чтобы получить более высокие показатели. При этом доработки планера не будет.

В данный момент большинство "фланкеров" оборудованы двигателями серии АЛ-31Ф, в частности, у Су-30СМ это АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги. И только у Су-35С более мощные АЛ-41Ф1С. Вероятно универсальный двигатель будет близок к именно этой разработке, но будет экономнее.

Этого добиваются сейчас и американцы. Так, новые двигатели сейчас разрабатывают для F-35, F-22, а также F-15. Старые турбины слишком "прожорливые" и сейчас есть возможности уменьшить расход при такой же тяге.