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Догнать Су-35: для F-35 разрабатывают новый двигатель

Догнать Су-35: для F-35 разрабатывают новый двигатель
Фото: Tech. Sgt. John Winn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Истребитель хотят сделать мощнее и экономичнее

В США решили решить вопрос относительно слабой мощности истребителя F-35, за который его очень любят критиковать. Как пишет Aviation Week, Объединенный программный офис F-35 активно работает над новой версией двигателя Pratt & Whitney F135. Статью прислали в "Утро.ру" по электронной почте.

В частности, в ней говорится, что планируется увеличить тягу турбины, а также повысить эффективность использования топлива, то есть двигатель станет более экономным.

Сначала будет улучшен действующий двигатель, а затем, скорее всего, будет разработан двигатель второго этапа по аналогии с "Изделием 30" на Су-57.

Летчики неоднократно отмечали, что несмотря на совершенные датчики и радар, F-35 проигрывает в мощности F-16 четвертого поколения, и в ближнем бою может легко проиграть ему. Кроме того, у F-35 будет мало шансов в зрячем бою против российских Су-35С или Су-30СМ. Поэтому в США начали постепенно исправлять этот недостаток.

Можно предположить, что F-35 станет по мощности примерно таким же, как F-16, но при этом будет обладать стелс-технологиями, датчиками и лучшим на сегодняшний день радаром.

Александр ИЛЬИН

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