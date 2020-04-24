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F-35 рискует повторить судьбу "Фантома" во Вьетнаме

F-35 рискует повторить судьбу "Фантома" во Вьетнаме
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Истребитель проигрывает в ближнем бою F-16

Компания Lockheed Martin считает свой F-35 "вершиной эволюции" истребителей. Самые совершенные датчики, радар, система вооружения, связи. Пока самолет проходит "обкатку", но в ближайшем будущем летчики будут использовать его на 100%.

Пусть не смущает относительно небольшая скорость F-35. По мнению военных экспертов, воздушный поединок между двумя самолетами сегодня решается на расстоянии 50-70 км, поэтому выиграет тот, кто первым обнаружит и захватит цель.

Однако журнал The National Interest привел любопытный пример. 20 мая 1967 года 8 истребителей ВВС США были атакованы 15-ю МиГ-17. Уже тогда считалось, что "Фантом" сможет обнаружить первым любой советский самолет и уничтожить его. Но небольшая высота, туман сыграли на руку вьетнамским пилотам, которые выскочили, как черт из табакерки.

F-4 выпустили 24 ракеты Sparrow и Sidewinder, но сбили только 4 МиГа. После этого начался бой в духе схватки Люфтваффе и советских истребителей, когда летчики заходили в хвост своим оппонентам, расстреливая снаряды авиапушек.

Один из "Фантомов" сразу был уничтожен пушечным огнем, пилоты катапультировались. И это была далеко не единственная потеря ВВС США.

Теперь, спустя более, чем полвека, ситуация повторяется, толь на этот раз с F-35, который сейчас, как F-4 тогда, считается непобедимым.

На учениях в 2015 году F-35A проиграл в воздушном бою F-16D, так как оказался слишком медленным и недостаточно маневренным. Сторонники "Тридцать пятого" полагают, что летчик просто не допустит такого, но факт остается фактом: F-35 не продержится долго в ближнем бою против российского Су-35С или своего же F-15.

Конечно, современные ракеты "воздух-воздух" намного эффективнее. В период с 1965 по 1968 годы самолеты ВВС США выпустили 321 ракету с радиолокационным управлением, и только чуть более 8% поразили цель. Сейчас ракеты точнее, но ведь и комплексы РЭБ стали совершеннее, а самолеты могут уворачиваться от ракет.

Слабое место F-35 именно в его недостаточной мощности, которая может сыграть с летчиком злую шутку в ближнем бою. Но на дальней дистанции этот самолет, действительно, превосходит своих конкурентов.

Александр ИЛЬИН

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