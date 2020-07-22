Истребитель будущего уже скоро составит конкуренцию Су-57 и F-35

Истребитель будущего уже скоро составит конкуренцию Су-57 и F-35
Фото: Wikipedia
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В Европе готовят серьезную альтернативу американским самолетам

В то время как Россия и Китай готовятся запустить в серию истребители Су-57 и J-20B, в Европе решили сразу перепрыгнуть через поколение. И если англичане собираются оснастить радарами с активной фазированной решеткой "Тайфуны", французы, немцы и испанцы активно развивают проект абсолютно новой машины.

У нее уже есть название "Авиасистема будущего" (Future Combat Air System или Next-Generation Weapon System – NGWS). Система будет состоять не только из истребителя шестого поколения, макет которого уже был представлен в Париже, но и из группы дронов, которые будут управлять из кабины или действовать самостоятельно. Похожую работу проводят американцы в рамках программы F-35, однако европейцы хотят не модернизировать уже готовые самолеты, а построить совершенно новый.

Первый полет демонстратора NGWS планируется в 2025 году, а принятие на вооружение – в 2040. В это время F-35, Су-57 и даже F-22, скорее всего, будут находиться в эксплуатации, а истребители четвертого поколения, вероятно, останутся в тех странах, которые сейчас используют истребители 70-х годов.


В проекте участвуют настоящие гиганты – Airbus, французская Dassault Aviation, немецкая MTU Aero Engines, которая будет отвечать за двигатели, а также испанская Indra Sistemas и французская Safran Aircraft Engines, также специализирующаяся на двигателях.

Макет отчасти напоминает американский F-22, но скорее всего, планер будет другой, и модель привезли на авиашоу для привлечения внимания. NGWS – это аргумент Европы в споре с США, которые хотя продать во все страны НАТО свои F-35. Евросоюзу хочется, чтобы у него была альтернатива. О каких-то характеристиках нового самолета говорить пока рано.

Александр ИЛЬИН

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