ВВС России сопроводили американский разведчик

Российский истребитель Су-27 из состава средств противовоздушной обороны Южного военного округа перехватил самолет американских ВВС, выполнявший полет над нейтральной территорией Черного моря. Известно, что им оказался Р-8А "Посейдон". Видеозапись с перехватом была опубликована в Сети.

Истребитель ВВС России поднялся воздух, чтобы сопроводить американский самолет. После этого пилоты, направлявшиеся к границе РФ, сменили курс, сообщает РИА "Новости".

Су-27 успешно вернулся в пункт базирования. Процедура Минобороны прошла в полном соответствии с международными нормами.

Стоит отметить, что это не первый случай появления американских самолетов в черноморском регионе. На прошлой неделе еще один "Посейдон" ВВС США летел недалеко от границ РФ, однако сменил курс при появлении российского истребителя.

На водах Черного моря проходят военные учения Sea Breeze. Пентагон задействовал в участии страны Альянса. Все учения проходят под строгим наблюдением Черноморского флота.