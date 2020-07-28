В Варшаве опасаются, что русские разведают все данные об истребителе

Польша отказалась размещать истребители F-35A в городе Мальборке, который находится всего в 80 км от Калининградской области, "напичканной" российским оружием. Также поляки не стали готовить место для самолетов американского производства вблизи Белоруссии в Минск-Мазовецком, где сейчас базируются МиГ-29.

Как пишет польское издание Defense24, в командовании посчитали, что вблизи от российской и белорусской границ F-35A станут слишком уязвимы. Кроме того, у "потенциального противника" будет возможность для изучения радиолокационных сигналов, которые исходят от истребителя, а также его инфракрасной сигнатуры. Все это может помочь засекать и сбивать малозаметный самолет.

В итоге поляки задумали разместить F-35A на базе Свидвин вблизи немецкой границы. В польском командовании решили, что так будет безопаснее, так как по аэродрому, например, труднее нанести удары с моря крылатыми ракетами. Вместе с тем любая точка на территории Польши может быть обстреляна из ОТРК "Искандер", которые, в частности, развернуты в Калининградской области.

В Свидвине еще десять лет назад базировались две эскадрильи Су-22, всего 32 самолета. На данный момент осталось 18. Когда Польша была страной Варшавского договора, в случае третьей мировой войны оттуда бомбардировщики должны бы были взять курс на ФРГ.

На аэродроме сохранилась инфраструктура, однако базу придется модернизировать. Тем не менее это будет дешевле, чем строить новую базу с нуля.

Ранее США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35A за $6,5 миллиардов.