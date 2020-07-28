Запад следит за каждым движением российских военных

Спутник Европейского космического агентства Sentinel-2 сфотографировал запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" с боевого российского корабля. Как пишет журнал Forbes, испытания проходили в Баренцевом море на борту большого противолодочного корабля "Североморск", который, собственно, и запустил ракету.

На других снимках, по версии издания, была запечатлена российская подлодка спецпроекта БС-24 "Подмосковье", которая, к слову, является носителем глубоководного аппарата специального назначения.

Forbes уверяет, что пуск ракеты и подлодка были засняты случайно, однако такой удаче мог бы позавидовать экипаж любого самолета-разведчика. Впрочем, самолет НАТО вряд ли подпустили бы так близко к кораблю. Sentinel-2 снимал с высоты 785 километров.

Но случайно ли был получен снимок? Как рассказал изданию военный аналитик Фрэнк Боттема, это не совсем так: он и некоторые его коллеги подробно следят за передвижением российских боевых кораблей и используют для этого спутниковые фотографии, которые находятся в свободном доступе. Боттема знал, в каком квадрате и что искать. Поэтому он получил снимок испытаний в 17 милях от берега.