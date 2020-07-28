Об этом президенту доложил глава "Ростеха"

Российские специалисты работают над теми, чтобы организовать поставку следующей партии зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.

Об этом рассказал российскому лидеру Владимиру Путину глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он добавил, что первая партия была доставлена досрочно, пишет "Интерфакс".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Китае возмутились поставкам С-400 в Индию. По мнению некоторых китайских экспертов, российские ЗРК могут изменить баланс сил в регионе.

