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Российские специалисты работают над теми, чтобы организовать поставку следующей партии зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.
Об этом рассказал российскому лидеру Владимиру Путину глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он добавил, что первая партия была доставлена досрочно, пишет "Интерфакс".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Китае возмутились поставкам С-400 в Индию. По мнению некоторых китайских экспертов, российские ЗРК могут изменить баланс сил в регионе.
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