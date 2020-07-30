Неожиданный удар: "Форпосты" навели на цели истребители Су-30СМ

Неожиданный удар: "Форпосты" навели на цели истребители Су-30СМ
Фото: mil.ru
В России, наконец, начали применять дроны в интересах морской авиации

В России, как и в США, начинают применять беспилотники для наведения на цели в море. Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны, дроны "Форпост" передавали координаты целей летчикам морской авиации Черноморского флота в ходе недавних учений.

Сообщается, что БПЛА обнаружили группировку кораблей противника, а затем навели на нее бомбардировщики Су-24М и истребители Су-30СМ. Известно, что "Форпост" планируется использовать и для наведения противолодочных самолетов, например Ил-38.

По версии газеты, даже если подлодка успеет погрузиться, самолеты сбросят самонаводящиеся торпеды по точным координатам, которые будут получены с дрона.

Весной уже сообщалось о совместной работе БПЛА "Форпост" с подлодкой "Колпино". Дрон засекал условный корабли противника и передавал координаты цели экипажу вооруженной "Калибрами" субмарины. Затем аппарат наводил уже корабельную артиллерию Балтийского флота. Огонь вел корвет "Сообразительный". Информация о целях передавалась в режиме реального времени по каналам цифровой связи. 

В ВМС дроны используются для наведения на цели уже как минимум несколько лет. На данный момент испытывается дрон MQ-1C Gray Eagle, который планируется использоваться, в том числе, для наведения баллистических и тактических ракет. Кроме того, сам MQ-1C станет носителем нескольких БПЛА, что улучшит его возможности как разведчика.

Александр ИЛЬИН

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