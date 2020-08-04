Су-24М пролетел на минимальной высоте над пляжем в Крыму - видео

Су-24М пролетел на минимальной высоте над пляжем в Крыму - видео
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Появление истребителя вызвало у туристов восторг

Многочисленные очевидцы сняли на камеры полет Су-24М российских ВКС. Одна из видеозаписей уже распространилась в Сети.

Как отмечает телеграм-канал "Мобильный репортер official", военное воздушное судно пронеслось на минимальной высоте над одним из крымских пляжей, где было полно отдыхающих. После пролета истребителя очевидцы стали выражать радость и удивление.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Су-27 ВКС России совершил перехват одного из самолетов американских ВВС, выполнявшего наблюдательный полет над нейтральной территорией Черного моря. Известно, что им оказался разведчик Р-8А "Посейдон".

Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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Су-24 это бомбардировщик, если что.
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