Су-24М пролетел на минимальной высоте над пляжем в Крыму - видео

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Многочисленные очевидцы сняли на камеры полет Су-24М российских ВКС. Одна из видеозаписей уже распространилась в Сети.
Как отмечает телеграм-канал "Мобильный репортер official", военное воздушное судно пронеслось на минимальной высоте над одним из крымских пляжей, где было полно отдыхающих. После пролета истребителя очевидцы стали выражать радость и удивление.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Су-27 ВКС России совершил перехват одного из самолетов американских ВВС, выполнявшего наблюдательный полет над нейтральной территорией Черного моря. Известно, что им оказался разведчик Р-8А "Посейдон".
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