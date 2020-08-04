МиГ-31 отогнал от границы России над Баренцевым морем разведчика НАТО

МиГ-31 отогнал от границы России над Баренцевым морем разведчика НАТО
Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Нарушителем спокойствия оказался норвежский самолет

Истребитель МиГ-31 ВКС России "перехватил" сегодня над Баренцевым морем норвежский самолет– разведчик. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", – цитирует РИА "Новости" заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что экипаж нашей боевой машины подошел на безопасное расстояние к воздушному объекту и распознал в нем самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон – 20" ВВС Норвегии.

Натовский борт благоразумно решил развернуться от российской границы и отправился восвояси.

Напомним, 27 июля "Утро.ру" писало, как наш истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" над Черным морем. Представители Пентагона также вынуждены были сменить курс при приближении российского борта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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