Минобороны показало атаку на подлодку условного противника - видео

Минобороны показало атаку на подлодку условного противника - видео
Кадр youtube.com
"Врага" изображала одна из атомных субмарин ТОФ

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе маневров обнаружили подлодку "противника" и атаковали ее торпедами и глубинными бомбами. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство разместило на своем ютуб-канале видеокадры стрельб.


"Для розыгрыша эпизода к учению привлекалась одна из атомных подводных лодок ТОФ. Ее поиск и идентификацию экипажи кораблей вели во взаимодействии с палубным вертолетом Ка-27ПЛ", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также сегодня министерство продемонстрировало видео боевых стрельб из ракетных систем залпового огня "Град" на крымском полигоне Опук. Учения состоялись в рамках лагерного сбора подразделений армейского корпуса Черноморского флота России.


Напомним, 17 июля по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина прошла внезапная проверка боеготовности войск ВС РФ Южного и Западного военных округов ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. "Утро.ру" писало, что эти маневры были проведены в соответствии с подготовкой обеспечения безопасности на юго-западе страны, а также перед учениями "Кавказ – 2020".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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