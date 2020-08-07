"Врага" изображала одна из атомных субмарин ТОФ

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе маневров обнаружили подлодку "противника" и атаковали ее торпедами и глубинными бомбами. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство разместило на своем ютуб-канале видеокадры стрельб.

"Для розыгрыша эпизода к учению привлекалась одна из атомных подводных лодок ТОФ. Ее поиск и идентификацию экипажи кораблей вели во взаимодействии с палубным вертолетом Ка-27ПЛ", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также сегодня министерство продемонстрировало видео боевых стрельб из ракетных систем залпового огня "Град" на крымском полигоне Опук. Учения состоялись в рамках лагерного сбора подразделений армейского корпуса Черноморского флота России.

Напомним, 17 июля по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина прошла внезапная проверка боеготовности войск ВС РФ Южного и Западного военных округов ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. "Утро.ру" писало, что эти маневры были проведены в соответствии с подготовкой обеспечения безопасности на юго-западе страны, а также перед учениями "Кавказ – 2020".

