Япония готовится к военному противостоянию с Россией - СМИ

Япония готовится к военному противостоянию с Россией - СМИ
www.globallookpress.com
Согласно источнику, Токио потратит модернизацию войск 15 млрд йен

В Стране восходящего солнца начали формировать подразделения радиоэлектронных войск для отражения "атак противника", который собирается на них напасть – Япония беспокоится из-за модернизации военных технологий в РФ и КНР.

В 2021 году в Японии появится новое подразделение – "Мобильный десантный корпус", который войдет в состав сухопутных войск. Также Токио работает в воздушной сфере, занимаясь созданием судов "радиоэлектронной борьбы дальнего действия" и специальным оборудованием, которое может оказать воздействие на вражеские радиоволны.

Как отмечает источник, особая ответственность лежит на "Мобильном десантном корпусе" – он не только прикрывает радиовойска, но и отражает авиаудары противника. Японское Минобороны получит 15 миллиардов йен (примерно 10,35 млрд рублей) на разработку проекта.

В ведомстве пояснили, что причина разработок заключается в сильном отставании в указанной сфере от России и Китая. А силы КНР отправили свои ВКС на облет Японии, чтобы собрать "электромагнитные" данные от Пентагона, сообщает "Женьминь Жибао".

"Утро.ру" писало ранее, что японцы возмутились открытием на Курильских островах центра МЧС.

Егор МАЛКОВ

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