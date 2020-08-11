Согласно источнику, Токио потратит модернизацию войск 15 млрд йен

В Стране восходящего солнца начали формировать подразделения радиоэлектронных войск для отражения "атак противника", который собирается на них напасть – Япония беспокоится из-за модернизации военных технологий в РФ и КНР.

В 2021 году в Японии появится новое подразделение – "Мобильный десантный корпус", который войдет в состав сухопутных войск. Также Токио работает в воздушной сфере, занимаясь созданием судов "радиоэлектронной борьбы дальнего действия" и специальным оборудованием, которое может оказать воздействие на вражеские радиоволны.

Как отмечает источник, особая ответственность лежит на "Мобильном десантном корпусе" – он не только прикрывает радиовойска, но и отражает авиаудары противника. Японское Минобороны получит 15 миллиардов йен (примерно 10,35 млрд рублей) на разработку проекта.

В ведомстве пояснили, что причина разработок заключается в сильном отставании в указанной сфере от России и Китая. А силы КНР отправили свои ВКС на облет Японии, чтобы собрать "электромагнитные" данные от Пентагона, сообщает "Женьминь Жибао".

"Утро.ру" писало ранее, что японцы возмутились открытием на Курильских островах центра МЧС.