Японцы негодуют после открытия центра МЧС на Курилах

Японцы негодуют после открытия центра МЧС на Курилах
Сергей Красноухов/ТАСС
Пользователи Сети уверены, что "Путин верит только в военный баланс сил"

Японцы выразили возмущение из-за открытия аварийно-спасательного центра МЧС России, состоявшегося 5 августа на Кунашире – одном из Курильских островов.

У установленного памятника высекли слова российского императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен". По заявлениям японских комментаторов соцсетей, проблема возвращения "северных территорий" не стоит на повестке дня в Токио, поэтому рассчитывать на них в ближайшее время не стоит.

"РФ вообще не собирается возвращать эти территории", "Именно из-за таких стран войны никогда не завершаются", "Путин и его окружение могут верить только в военный баланс сил", – приводит "ИноСМИ" высказывания японцев.

С середины XX века Россия и Япония пытаются договориться о последствиях Второй мировой войны, однако проблема Южных Курил этому препятствует. По итогам боевых действий, острова вошли в состав СССР, что оспаривается Токио. Москва отмечает, что государственный суверенитет РФ распространяется на все ее территории, пишет URA.RU.

Ранее политолог Юкио Касияма заявил, что Токио нужно вести агрессивную политику по Курилам и прекратить попытки договориться с Россией. Япония должна настоять на "возврате" территорий.

Фоторепортаж
Российские подлодки мешают Японии заполучить Курилы
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото Сергея Лопаткина /ИТАР-ТАСС/
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко: Ельцин жалел о выборе в преемники Путина

Между нынешним лидером РФ и его предшественником "пролегла трещина"

"Я бы воевал": президент Белоруссии дал совет украинцам по Крыму

Батька не рассчитывает получить убежище в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей