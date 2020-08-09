Прямо у российского посольства: требующие возврата Курил японцы устроили "развязную" акцию

Прямо у российского посольства: требующие возврата Курил японцы устроили "развязную" акцию
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломатам сорвали работу

Шумную акцию устроили японцы у стен посольства РФ в Токио в воскресенье, 9 августа. Выстроившись вдоль здания, собравшиеся громко кричали, стучали и размахивали лозунгами с обвинениями против Москвы, в том числе о захвате Курил.

"Поведение участников акций носило развязный и крикливый характер", – цитирует РИА "Новости" российских дипломатов.

В дипмиссии подчеркнули, что собравшиеся не только им мешали работать, но и не давали отдохнуть в воскресенье жителям столицы Японии.

Акция ультраправых активистов была приурочена к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года. В РФ напомнили, что Токио первый нарушил советско-японский пакт о нейтралитете и выступил на стороне Гитлера.

По итогам Второй мировой войны СССР был признан государством-победителем, а Япония – проигравшей стороной. На этом основании Курильские острова были переданы Москве. Это неоспоримый факт, который закреплен международно-правовыми документами, подчеркнули дипломаты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, на каком этапе находятся российско-японские переговоры.

Фоторепортаж
Российские подлодки мешают Японии заполучить Курилы
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото Сергея Лопаткина /ИТАР-ТАСС/
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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