Дипломатам сорвали работу

Шумную акцию устроили японцы у стен посольства РФ в Токио в воскресенье, 9 августа. Выстроившись вдоль здания, собравшиеся громко кричали, стучали и размахивали лозунгами с обвинениями против Москвы, в том числе о захвате Курил.

"Поведение участников акций носило развязный и крикливый характер", – цитирует РИА "Новости" российских дипломатов.

В дипмиссии подчеркнули, что собравшиеся не только им мешали работать, но и не давали отдохнуть в воскресенье жителям столицы Японии.

Акция ультраправых активистов была приурочена к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года. В РФ напомнили, что Токио первый нарушил советско-японский пакт о нейтралитете и выступил на стороне Гитлера.

По итогам Второй мировой войны СССР был признан государством-победителем, а Япония – проигравшей стороной. На этом основании Курильские острова были переданы Москве. Это неоспоримый факт, который закреплен международно-правовыми документами, подчеркнули дипломаты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, на каком этапе находятся российско-японские переговоры.