Японцы готовы к войне с Россией за Курилы

Японцы готовы к войне с Россией за Курилы
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Воинственные граждане Страны Восходящего солнца назвали власти бесхребетными

Япония планирует приостановить безвизовый обмен с Россией в рамках посещения японцами Курильских островов из-за эпидемии коронавируса на все даты текущего года. В 2020-ом намечалось девять таких поездок. Однако читатели сайта Yahoo News Journal возмутились этим решением Токио. Некоторые японские граждане предположили, что островов им больше не видать, а иные призвали отвоевать их.

Самые яркие комментарии пользователей портала собрало РИА "Новости".

"Нереально, что они вернут острова", – написал Tak.

"О "северных территориях", вероятно, можно забыть… Бесхребетная политика приведет Японию к краху", – считает Mas.

"Политики-пацифисты говорили, что, если ограничиться требованием двух островов, Россия отдаст их, но она не настолько мягкая", – выразил мнение Kjl.

Нашлись и те, кто предложил радикальные меры решения вопроса.

"Остается только война. Если СМИ слышат слово "война", тут же поднимают шум, но я хочу спросить у них – разве есть другой способ возврата?" – заявил Ict.

Пользователь с ником Box полагает, что пока премьер-министром страны остается Синдзо Абэ, переговоры с Москвой будут заморожены.

"Позиции Японии ослабли, и четыре острова все дальше от нас. Бывшие жители островов стареют, движение за возврат ослабевает, Кремль усиливает контроль, а Южные Курилы все больше интегрируются", – написал он.

"Переговоры по северным территориям бесполезны.
Даже в восточных провинциях Кусиро население резко сокращается... Япония не имеет возможности инвестировать и осваивать новые северные территории", – резюмирует Oph.

Как отмечало издание, сложившаяся ситуация возникла впервые с 1992 г., когда стартовала программа безвизового обмена между Россией и Японией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Правительство Белоруссии сложило полномочия

Свои обязанности министры будут исполнять до тех пор, пока президент не сформирует новый состав органа власти

Голландский эксперт: прокурор в Нидерландах прикрывает обман Украины по МН17

Выводы следствия о крушении "Боинга" основаны на ложных данных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей