Отставка Синдзо Абэ лишила Россию и Японию перспектив по мирному договору

Отставка Синдзо Абэ лишила Россию и Японию перспектив по мирному договору
Синдзо Абэ. Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Перестановки в руководстве Токио приведут к более жесткой позиции по Курильским островам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил о решении досрочно сложить полномочия. На пресс-конференции в Токио в пятницу, 28 августа, он объяснил свое решение состоянием здоровья.

По словам главы правительства, плохое самочувствие не позволяет ему принимать верные политические решения, передает NHK. Ранее СМИ сообщали, что у японского премьера обострился хронический язвенный колит.

Выступая перед собравшимися, Абэ заявил, что очень сожалеет, что, будучи премьером, так и не подписал мирный договор с Россией. Теперь этот вопрос может затянуться на неопределенно долгое время, считает эксперт Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. По его оценке, именно Абэ был инициатором сближения Москвы и Токио.

"Новый премьер-министр может таких мотивов не иметь, и это снизит уровень взаимодействия между двумя странами", – пояснил Казаков в эфире "Говорит Москва". 

Все будет зависеть от того, кто именно придет на смену Абэ. У него есть последователи, но большинство японских политиков критиковали премьера как раз за мягкую позицию в отношении РФ. По словам руководителя Центра японских исследований ИДВ РАН Валерия Кистанова, и бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба, и восходящая звезда на политической арене страны Синдзиро Коидзуми – приверженцы жесткой линии по поводу Курильских островов и России в целом.

Учитывая, что даже при Абэ официальная позиция Токио заключалась в том, что Москва должна вернуть территории, если хочет подписать мирный договор, ждать продвижения в переговорах этой проблеме после его отставки не приходится, передает РИА "Новости".

"Наступает серьезная пауза в наших отношениях", – полагает Кистанов.

Синдзо Абэ 62 года. Он возглавлял правительство Японии с 2012 года. 

Токио претендует на Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые отошли Москве по итогам Второй мировой войны. Этот вопрос Япония связывает с перспективой заключения двустороннего мирного договора. Россия с такой позицией не согласна. Правки, внесенные в Конституцию РФ в 2020 году, исключают возможность передачи российских территорий другой стране. 

Николай ВИКТОРОВ

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