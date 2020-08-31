Последний разговор Абэ с Путиным: о чем говорили лидеры перед отставкой японского премьера

Последний разговор Абэ с Путиным: о чем говорили лидеры перед отставкой японского премьера
Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Глава правительства в Токио меняется, отношение к Москве остается прежним

Япония и Россия продолжат работу для заключения двустороннего мирного разговора. Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и подавший в отставку японский премьер Синдзо Абэ в понедельник, 31 августа.

О решении досрочно сложить полномочия Абэ объявил на прошлой неделе. По его словам, он крайне сожалеет, что здоровье не позволило ему закончить дело всей жизни – заключить мирный договор с РФ. Путину он решил сообщить о переменах в своей жизни лично, передает "Вечерняя Москва".

Позвонив в понедельник в Кремль, Абэ отметил, что японская сторона и после его отставки продолжит обсуждать вопрос о Курильских островах, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на "Киодо".

Путин, со своей стороны, поблагодарил Абэ "за большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества", передает пресс-служба Кремля. 

Ранее эксперты предположили, что российско-японские отношения надолго забуксуют после смены главы правительства Японии, поскольку у Абэ был личный интерес на продвижение диалога с Москвой, а у его преемника такого не будет.

Токио связывает заключение мирного договора с возвращением под свою юрисдикцию четырех российских Курильских островов. В Москве подчеркивают, что территорию не отдадут. Более того, после внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 г., это стало просто невозможно.

Николай ВИКТОРОВ

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