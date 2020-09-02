Исторические документы не вызывают сомнений

Во времена царствования Екатерины II Курильские острова на картах были закрашены в цвета Российской империи. Об этом напомнил историк, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин.

По его мнению, наиболее убедительным доказательством принадлежности Курил являются исторические документы, в частности – карты 1796 года. Там острова Кунашир, Итуруп, Шикотан, на которые сейчас претендует Япония, отмечены как российская территория.

Более того, даже второй по величине остров Японии Хоккайдо не был чисто японским, приводит "Лента.ру" слова ученого. В старину местные жители предпочитали покровительство Москвы и с охотой принимали православие и российское подданство. А в 1945 году Токио пытался торговаться с Москвой, предложив ей Хоккайдо в обмен на договор о ненападении. Эти документы были рассекречены в 1990-х и стали сенсацией для японцев, рассказал Кошкин. Однако на этот остров СССР никогда не претендовал, пишет РИА "Новости".

После Второй мировой войны между Советским Союзом и Японией не был заключен мирный договор. Сейчас Токио связывает этот вопрос с территориальным спором, настаивая на передаче ей четырех островов Южно-Курильской гряды. После досрочной отставки японского премьера Синдзо Абэ эта проблема может обострить отношения Москвы и Токио, опасаются эксперты.