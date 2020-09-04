Японцы разъярились из-за рассекреченных данных о Курилах

Японцы разъярились из-за рассекреченных данных о Курилах
Фото: flickr.com/noaaphotolib
В Стране восходящего солнца снова требуют вернуть "северные территории"

Минобороны РФ рассекретило архивные снимки и документы, приуроченные к 75-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Курил. Многие японские интернет-пользователи выразили возмущение после публикации российского военного ведомства.

Министерство создало специальный мультимедийный раздел, на котором показываются сцены и кадры наступлений советских войск на остров Шумшу. Также имеются оперативные данные, которые содержат подробную информацию о действиях разведсил советской армии против императорских отрядов Японии.

Материалы отражают, в основном, военные операции, которые осуществлялись Красной армией на территориях Маньчжурии, Южного Сахалина и Курильского архипелага, исключая его южную часть. 

На появившиеся архивные документы обратило внимание Hokkaido Shinbun. Читатели издания стали выражать негодование из-за потерянных "северных островов", сообщает URA.RU.

"Токио решил объявить о капитуляции в 1945 году. А десантники высадились на Шумшу 18-го числа. Неужели Абэ этого не знал? К чему тогда все эти "маневры" по возврату обоих островов? Он не понимает, что нужно требовать все и сразу?", – написал один из пользователей.

"Москва должна дать ответ на свою оккупацию "северных территорий", – выразил мнение другой.

Впрочем, кто-то имеет другую точку зрения.

"Когда СССР вступал в войну с Японией, та еще не капитулировала. Даже во время атомной бомбардировки не капитулировала. Потому что японские милитаристы сражались до конца. И разрыв Москвой пакта о нейтралитете вполне естественен", – отметил третий пользователь.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Япония планирует приостановить безвизовый обмен с РФ в рамках посещения японцами Курильских островов из-за эпидемии коронавируса на все даты текущего года. Ряд японских граждан призвали "отвоевать" эти острова.

Егор МАЛКОВ

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