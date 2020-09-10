Что будет с Курилами после смены премьера в Японии: Песков дал ответ

Что будет с Курилами после смены премьера в Японии: Песков дал ответ
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
В Кремле посоветовали заглянуть в Конституцию

Главный закон РФ вполне ясно отвечает на вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов. Такое заявление сделал 10 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Основной закон запрещает отчуждение территорий Российской Федерации.

"Читайте новую конституцию. Там однозначный ответ", – заявил пресс-секретарь президента России, ответив на вопрос о судьбе Курил после смены главы японского кабмина.

Конституция РФ определяет федеративное устройство государства: пункт 2.1 статьи 67 Основного закона гласит, что оно защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Любые попытки отчуждения территорий РФ запрещены, равно как и призывы к таким действиям, сообщает "Интерфакс".

Не так давно Страна восходящего солнца решила приостановить безвиз с РФ в рамках посещения японцами Курил из-за коронавирусной пандемии до конца 2020 года. Изначально планировалось девять таких поездок. Ряд японских граждан предположили, что островов им больше не видать, а иные призвали отвоевать их. 

"Утро.ру" писало ранее, что Минобороны РФ рассекретило архивные снимки и документы, приуроченные к 75-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Курил. Многие японские интернет-пользователи выразили возмущение после публикации российского военного ведомства.

Егор МАЛКОВ

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