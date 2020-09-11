Ударить по военным базам России: японцы строят планы силового возвращения Курил
Москва не собирается возвращать Токио Курильские острова.Такой вывод сделали граждане Японии после слов официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об отставке премьера Синдзо Абэ.
На днях пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, как продвинулись российско-японские отношения за время работы Абэ, отметил, что к решению основной проблемы – заключению мирного договора – стороны, к сожалению, так и не приблизились.
Японцы увидели в этих словах Пескова сигнал будущему главе их правительства, что Москву не устраивает подход Токио "сначала острова, потом договор".
"Русские и не собираются возвращать острова, – сделал вывод читатель издания Yahoo News Japan под ником typ. – Пора перестать строить из себя добряков и предоставлять экономическую помощь не заслуживающей доверия стране!"
"Теперь понятно, что не только Путин, но и большинство россиян не намерены отдавать северные территории Японии", – написал lex.
Как и многие другие, он уверен, что Токио "заваливает Россию инвестициями", поэтому предлагает лишить ее финансовой поддержки с помощью санкций.
"Никакой экономической помощи Путину", – призвал alb.
Другие настроены более воинственно: "Северные территории нам не вернуть ничем, кроме войны. Россия захватила их силой, и отбирать их тоже нужно силой", – убежден некто hat. Он предложил нанести ракетный удар если не по Москве, то хотя бы по военным базам РФ. И вообще считает возможным использование ядерного оружия в борьбе за Курилы.
Избежать военного удара Россия может только одним способом, предположил ja2, – она должна "извиниться", вернуть острова и заплатить за использование территорий. "Вот возвращаем вам с процентами. Больше так никогда делать не будем", – приводит "ИноСМИ" идею японского читателя. Только в этом случае он согласен "простить" россиян.
Премьер Японии Синдзо Абэ сообщил в конце августа, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем, сообщает телеканал "360".
Ранее эксперты допустили, что перестановки в японском правительстве "заморозят" переговоры Москвы и Токио по мирному договору. Вопрос возвращения Курил в России больше не стоит, поскольку в обновленной Конституции есть прямой запрет на отторжение территорий. При этом ученые с помощью старых географических карт доказали несостоятельность притязаний Японии.
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