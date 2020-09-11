Ударить по военным базам России: японцы строят планы силового возвращения Курил

Ударить по военным базам России: японцы строят планы силового возвращения Курил
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
В Стране восходящего солнца ждут извинений от России и процентов за использование территорий

Москва не собирается возвращать Токио Курильские острова.Такой вывод сделали граждане Японии после слов официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об отставке премьера Синдзо Абэ.

На днях пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, как продвинулись российско-японские отношения за время работы Абэ, отметил, что к решению основной проблемы – заключению мирного договора – стороны, к сожалению, так и не приблизились.

Японцы увидели в этих словах Пескова сигнал будущему главе их правительства, что Москву не устраивает подход Токио "сначала острова, потом договор".

"Русские и не собираются возвращать острова, – сделал вывод читатель издания Yahoo News Japan под ником  typ. – Пора перестать строить из себя добряков и предоставлять экономическую помощь не заслуживающей  доверия стране!"

"Теперь понятно, что не только Путин, но и большинство россиян не намерены отдавать северные территории Японии", – написал lex.

Как и многие другие, он уверен, что Токио "заваливает Россию инвестициями", поэтому предлагает лишить ее финансовой поддержки с помощью санкций.

"Никакой экономической помощи Путину", – призвал alb.

Другие настроены более воинственно: "Северные территории нам не вернуть ничем, кроме войны. Россия захватила их силой, и отбирать их тоже нужно силой", – убежден некто hat. Он предложил нанести ракетный удар если не по Москве, то хотя бы по военным базам РФ. И вообще считает возможным использование ядерного оружия в борьбе за Курилы.

Избежать военного удара Россия может только одним способом, предположил ja2, – она должна "извиниться", вернуть острова и заплатить за использование территорий. "Вот возвращаем вам с процентами. Больше так никогда делать не будем", – приводит "ИноСМИ" идею японского читателя. Только в этом случае он согласен "простить" россиян.

Премьер Японии Синдзо Абэ сообщил в конце августа, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем, сообщает телеканал "360".

Ранее эксперты допустили, что перестановки в японском правительстве "заморозят" переговоры Москвы и Токио по мирному договору. Вопрос возвращения Курил в России больше не стоит, поскольку в обновленной Конституции есть прямой запрет на отторжение территорий. При этом ученые с помощью старых географических карт доказали несостоятельность притязаний Японии.

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Россия поставит на Курилах С-400
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Николай ВИКТОРОВ

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