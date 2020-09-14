Токио займет бескомпромиссную позицию по Курилам - эксперт

Токио займет бескомпромиссную позицию по Курилам - эксперт
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Новым премьер Японии будет исправлять ошибки Синдзо Абэ

Правительство Японии возглавит его генсекретарь Есихидэ Суга, избранный в понедельник, 14 сентября, председателем правящей Либерально-демократической партии. Он давний соратник ушедшего в отставку Синдзо Абэ и разделяет многие взгляды своего предшественника. Но ему придется изменить политику Токио в отношении Москвы под давлением общественного мнения, считает востоковед Дмитрий Стрельцов.

Голосование за кандидатуру нового премьера назначено на 16 сентября, но уже сейчас понятно, что им станет глава правящей партии. В целом, это означает, что перемен во внешней политике Японии не будет – Суга поддерживал курс Абэ на сближение с Вашингтоном и на улучшение отношений с Пекином. Но Россия – это проблема.

"Японцы считают работу Абэ на российском направлении неудачной, поэтому Суга будет корректировать линию Токио в отношении Москвы в сторону ужесточения", – приводит "Взгляд" мнение эксперта.

Стрельцов допустил, что Москва сумеет наладить диалог с Токио и при новом главе правительства, но Суга будет прислушиваться к общественному мнению в Японии, поскольку через год ему вновь проходить процедуру внутрипартийных выборов. Он уже дал понять, что намерен обсуждать возвращение только всех четырех Курильских островов.

 "Его позиция по Курилам станет бескомпромиссной", – предсказывает эксперт.

Синдзо Абэ добровольно подал в отставку по состоянию здоровья. В прощальном слове он пожалел, что так и не продвинулся по российскому направлению. В ответ подписчики японских газет разразились комментариями, суть которых сводится к тому, чтобы прекратить разговаривать с Россией и переходить к ракетным ударам.

Ранее Суга гневно отреагировал на работу российских геологов у побережья Курильских островов.

Фоторепортаж
"Осваиваются потихоньку": японцы едут на Курилы
Фото: flickr.com/kvoloshin Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Максим Федоров/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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