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Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что России сделали представление из-за геологических работ в Охотском море, вблизи Курил. В Токио отказываются принимать подобные действия российской стороны, указал он.
Причиной недовольства Япония называет несовпадение этого с "позицией по четырем северным островам", сообщает РИА "Новости".
Суга добавил, что для Японии решение вопроса по Курильским островам остается приоритетом, и переговоры с Россией продолжатся, сообщает "Царьград".
Однако, как передает телеканал "360", работы вблизи Курил не стали для Японии сюрпризом. О разведке геологами вблизи Сахалина, Камчатки и Курильских островов наша страна предупреждала ранее.
Япония и Россия уже долгое время пытаются мирным путем урегулировать вопрос о принадлежности Курил. В дискуссию между странами решила вмешаться Украина, предложив японцам помощь в захвате островов.
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