Япония возмутилась российской геологической разведкой около Курил

Япония возмутилась российской геологической разведкой около Курил
Фото: flickr.com/acidka
Представление направили, несмотря на то что российская сторона предупреждала о работах

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что России сделали представление из-за геологических работ в Охотском море, вблизи Курил. В Токио отказываются принимать подобные действия российской стороны, указал он. 

Причиной недовольства Япония называет несовпадение этого  с "позицией по четырем северным островам", сообщает РИА "Новости". 

Суга добавил, что для Японии решение вопроса по Курильским островам остается приоритетом, и переговоры с Россией продолжатся, сообщает "Царьград"

Однако, как передает телеканал "360", работы вблизи Курил не стали для Японии сюрпризом. О разведке геологами вблизи Сахалина, Камчатки и Курильских островов наша страна предупреждала ранее. 

Япония и Россия уже долгое время пытаются мирным путем урегулировать вопрос о принадлежности Курил. В дискуссию между странами решила вмешаться Украина, предложив японцам помощь в захвате островов.

Евгения НАГОРСКАЯ

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