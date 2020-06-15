Незалежная нашла общие черты украинцев и японцев

Антироссийская риторика в Незалежной не прекращается ни на секунду. Украина готова поддержать любые выпады против нашей страны. Так, украинский посол в Японии Сергей Корсунский предложил властям Страны восходящего солнца скооперироваться для противостояния РФ.

По его мнению, у этих двух стран есть очевидный противник – "беспокойный сосед с геополитическими амбициями и ядерным оружием". На этом фоне дипломат поделился "гениальной" идеей объединить усилия Соединенных Штатов, Украины и Японии и вместе усмирить непослушного соседа.

Более того, Корсунский неожиданно обнаружил много общего между Страной восходящего солнца и Незалежной. Так, дипломат сравнил культуру самураев и казаков и отметил, что обе традиции включают в себя понятия чести и воинской доблести, отмечает телеграм-канал "Украина.ру".



После завершения Второй мировой войны Япония продолжает поднимать вопрос о принадлежности Курильских островов. Несмотря на то что территории по договору принадлежат России, японские власти пытаются оспорить это соглашение.

Ранее политолог из Японии поделился мнением, что Стране восходящего солнца пора отказаться от права на Курилы.