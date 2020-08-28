СМИ: премьер-министр Японии уходит в отставку из-за проблем со здоровьем

Данное решение было озвучено на рабочей встрече

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил покинуть свою должность. По некоторым данным, у политика случилось обострение хронического заболевания.

В течение последних нескольких недель глава правительства дважды обращался за помощью к врачам, передает японское информагентство "Киодо". Сообщается, что у премьера, который уже рассказал о своем решении правящему блоку, имеется язвенный колит. Это негативно влияет на самочувствие государственного деятеля.

Из-за проблем с кишечником политик уже покидал пост руководителя кабмина Японии. Это произошло в 2007 году, напоминает телеканал "360". Спустя пять лет он снова занял данную должность.

Текущий срок Синдзо Абэ считается самым долгим в истории среди премьер-министров Японии.

Анастасия ГОРЮНОВА

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