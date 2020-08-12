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Пока Вашингтон перебрасывает свои военные подразделения ближе к российским границам, Москва тоже не бездействует. Это заметили эксперты вьетнамского издания Soha.
Передислокацию подразделений, ранее базировавшихся в Германии, в другие страны Европы в США обосновали необходимостью "обуздать Москву". Однако только увеличением численности группировок в Польше, Италии и Бельгии американцы не ограничились. Они модернизировали авиабазу НАТО в Литве, вложив в это € 24 млн, передает "ПолитРоссия".
Военный аэродром получил новые ангары, рулежные дорожки, оборудование оперативного центра управления и современную защиту от налета истребителей противника – все по последнему слову НАТО. Модернизация аэродрома в Литве понадобилась США для того, чтобы иметь площадку для удара по Калининграду – именно этот российский город считается первой целью Запада в случае войны с Москвой.
Но Россия не стала молча смотреть на действия США в Европе. Указав, что передислокация американских сил является нарушением основополагающих принципов отношений Россия – НАТО, Москва предупредила о готовности любыми средствами обеспечивать безопасность страны.
Масштабные военные маневры "Океанский щит - 2020", которые стартовали в Калининградской области в августе, – наглядное подтверждение решительности РФ. Отработка высадки десанта под прикрытием кораблей и авиации должна продемонстрировать Вашингтону ответ на его возможную атаку, пишет РИА ФАН. Вьетнамские эксперты рекомендуют американцам задуматься о последствиях своего провокационного приближения к границам РФ.
Ранее военные аналитики признали, что действия США в воздушном пространстве у российских рубежей могут стать причиной вооруженного столкновения.
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