СМИ: Россия даст жесткий ответ Пентагону за угрозу своим границам

СМИ: Россия даст жесткий ответ Пентагону за угрозу своим границам
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Приблизившиеся к Калининграду войска США встретят мощный отпор

Пока Вашингтон перебрасывает свои военные подразделения ближе к российским границам, Москва тоже не бездействует. Это заметили эксперты вьетнамского издания Soha.

Передислокацию подразделений, ранее базировавшихся в Германии, в другие страны Европы в США обосновали необходимостью "обуздать Москву". Однако только увеличением численности группировок в Польше, Италии и Бельгии американцы не ограничились. Они модернизировали авиабазу НАТО в Литве, вложив в это € 24 млн, передает "ПолитРоссия".

Военный аэродром получил новые ангары, рулежные дорожки, оборудование оперативного центра управления и современную защиту от налета истребителей противника – все по последнему слову НАТО. Модернизация аэродрома в Литве понадобилась США для того, чтобы иметь площадку для удара по Калининграду – именно этот российский город считается первой целью Запада в случае войны с Москвой.

Но Россия не стала молча смотреть на действия США в Европе. Указав, что передислокация американских сил является нарушением основополагающих принципов отношений Россия – НАТО, Москва предупредила о готовности любыми средствами обеспечивать безопасность страны.

Масштабные военные маневры "Океанский щит - 2020", которые стартовали в Калининградской области в августе, – наглядное подтверждение решительности РФ. Отработка высадки десанта под прикрытием кораблей и авиации должна продемонстрировать Вашингтону ответ на его возможную атаку, пишет РИА ФАН. Вьетнамские эксперты рекомендуют американцам задуматься о последствиях своего провокационного приближения к границам РФ.

Ранее военные аналитики признали, что действия США в воздушном пространстве у российских рубежей могут стать причиной вооруженного столкновения.

Николай ВИКТОРОВ

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