Холодная война в любой момент может стать "горячей", предупреждают военные аналитики

США и НАТО ведут себя опрометчиво, отправляя свои самолеты-разведчики к границам России. Пока перехваты происходят осторожно. Но подобные инциденты легко могут перерасти в опасную конфронтацию.

Фактически, не проходит дня без сообщений о том, что российские военные перехватили американский самолет в Черноморском регионе, на Балтике, вдоль сухопутных границ РФ. И все чаще западные силы фиксируют в своих журналах, что российский истребитель "пронесся рядом, создавая угрозу столкновения". Но на самом деле, большая часть вины лежит на США – именно их военные ведут себя провокационно, пишет The National Interest (NI).

"США и их союзники по НАТО обступают Россию, а не Россия окружает США", – подчеркивают аналитики.

Причем приближение самолетов-разведчиков к чужим границам не имеет смысла, кроме желания самоутвердиться. Поскольку добытые с борта данные не являются ценным дополнением к информации, уже полученной при помощи спутниковой съемки.

Но весьма вероятно, что такое ребячливое поведение на самом деле имеет более серьезную цель. Враждебно настроенным к России американским элитам нужно реальное столкновение военных самолетов в воздухе. Гибель людей станет рычагом давления на Белый дом. От него потребуют дать отпор Кремлю, и тогда нынешняя холодная война может превратиться в настоящую, "горячую". Это должны понимать военные чины, отправляющие американских летчиков к границам РФ. Подобные игры могут иметь трагический конец, передает РИА ФАН.

Ранее на видео попал перехват RC-135 США над Черным морем.