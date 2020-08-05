К рубежам страны летели разведчик и патрульный борт

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американских самолетов над нейтральными водами Черного моря, летевшими к госгранице РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны.

Наши военные летчики идентифицировали два воздушных объекта, как стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон", принадлежащих Пентагону.

Когда американцы увидели российскую "сушку", они развернулись и полетели прочь от границы РФ.

Последний подобный случай произошел 31 июля. Тогда Су-27 отгонял борт радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.

Накануне же российский истребитель МиГ-31 поднимался в небо на перехват норвежского самолета–разведчика над Баренцевом морем.