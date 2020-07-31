Разведчик и самолет патрульной авиации удалились от границ сразу после приближения Су-27

Министерство обороны сообщило, что удалось пресечь американскую разведку вблизи российских границ. После того, как засекли приближение иностранных самолетов, на перехват подняли Су-27 из дежурных сил ЮВО.

Как сообщает "Пятый канал", после сближения экипаж российского истребителя смог опознать самолеты иностранной разведки. Ими оказались американские разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon.

Сразу же после приближения российского Су-27 самолеты США изменили курс и отдалились от границ.

В Минобороны отметили, что в последнее время подобные полеты участились. Только на минувшей неделе на перехват истребители поднимались 4 раза. Ранее Су-27 взлетал, чтобы предотвратить разведку 27 июля.

На прошлой же неделе у российских границ засекли 33 самолета-разведчика.