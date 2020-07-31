Четвертый случай за неделю: над Черным морем перехватили самолеты США

Четвертый случай за неделю: над Черным морем перехватили самолеты США
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Разведчик и самолет патрульной авиации удалились от границ сразу после приближения Су-27

Министерство обороны сообщило, что удалось пресечь американскую разведку вблизи российских границ. После того, как засекли приближение иностранных самолетов, на перехват подняли Су-27 из дежурных сил ЮВО. 

Как сообщает "Пятый канал", после сближения экипаж российского истребителя смог опознать самолеты иностранной разведки. Ими оказались американские разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon. 

Сразу же после приближения российского Су-27 самолеты США изменили курс и отдалились от границ. 

В Минобороны отметили, что в последнее время подобные полеты участились. Только на минувшей неделе на перехват истребители поднимались 4 раза. Ранее Су-27 взлетал, чтобы предотвратить разведку 27 июля. 

На прошлой же неделе у российских границ засекли 33 самолета-разведчика. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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