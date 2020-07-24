На перехват российские истребители поднимали три раза

За минувшую неделю у российских границ заметили 33 иностранных самолета-разведчика. Однако ни одному из них проникнуть на территорию страны не удалось, сообщает "Красная звезда".

В инфографике издания указывается, что также были замечены 10 беспилотников вблизи границ – каждый из них находился под сопровождением российских РЛС.

Российские истребители за минувшую неделю поднимались для перехвата три раза, сообщает RT. Пресечения границ России иностранными самолетами зарегистрировано не было.

На прошлой неделе также были зарегистрированы попытки провести разведку около российских границ. Истребителям удалось перехватить самолеты НАТО.