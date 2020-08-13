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В Ленинградской области прошли военные учения. В тренировках приняли участие "Искандеры", которые расположены в Северо-Западном военном округе.
Как сообщает "Пятый канал", военные проверили оборудование, потренировались заправлять ракетные комплексы, прошли марш длиной в 50 км на полигон, где учились маскироваться.
Около 300 военнослужащих и 40 единиц техники также уничтожили условного врага, ведя огонь в разное время суток и по разным целям.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что "Искандеры" проверят на прочность на юге России.
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