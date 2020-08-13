"Искандеры" отстрелялись в Ленинградской области

Ракетные комплексы уничтожили условные наземные и воздушные цели

В Ленинградской области прошли военные учения. В тренировках приняли участие "Искандеры", которые расположены в Северо-Западном военном округе. 

Как сообщает "Пятый канал", военные проверили оборудование, потренировались заправлять ракетные комплексы, прошли марш длиной в 50 км на полигон, где учились маскироваться. 

Около 300 военнослужащих и 40 единиц техники также уничтожили условного врага, ведя огонь в разное время суток и по разным целям. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что "Искандеры" проверят на прочность на юге России.

Полина ИВАНОВА

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