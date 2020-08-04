На юге России ожидаются массированные обстрелы

На юге России ожидаются массированные обстрелы
Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/www.globallookpress.com
В Астраханской области пройдут военные маневры

Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и ракетные комплексы "Искандер" будут задействованы в Астраханской области в ходе учений подразделениями ракетных войск и артиллерии российской армии. Об этом сообщили в Минобороны во вторник, 4 августа.

В ведомстве предупредили, что запланировано нанесение массированных ударов, передает "Интерфакс". Цель учений – получить опыт применения современного армейского вооружения.

Ранее электронные пуски ракетных комплексов "Искандер" были произведены в Калининградской области. Это стало ответом Москвы на военные учения НАТО Baltops 2020 в Балтийском море на расстоянии 120 км от границ России. СМИ расценили происходящее как репетицию третьей мировой войны.

При этом на Западе довольно нервно реагируют на подготовку к российским военным учениям "Кавказ 2020", запланированные на сентябрь. Некоторые эксперты заявляют, что на самом деле это служит прикрытием для вторжения РФ на юг Украины.

Николай ВИКТОРОВ

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