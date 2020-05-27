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Наступают: украинцы увидели российский полигон у границ

Наступают: украинцы увидели российский полигон у границ
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военные РФ отрабатывают массированный удар, в том числе, с территории Крыма

Россия якобы готовит масштабное наступление на Украину и для этих целей строит новый военный полигон площадью 50 квадратных километров. А в сентябре российские войска проведут учения "Кавказ-2020", на которых будет отрепетирован удар по Незалежной, в частности, с территории Крыма. Об этом заявил командующий Западного военного округа генерал-полковник ВСУ Александр Журавлев.

По его словам, которые приводит украинское издание Defense Express, полигон в Воронежской области строят специально для Висленской мотострелковой дивизии. На нем возведут 100 объектов инфраструктуры, включая танкодромы, автодромы, вододромы, стрельбище, тактические поля, а также полигоны для учебных и контрольных стрельб танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений.

Мотострелки, разведчики и снайперы будут стрелять, в том числе, по мультимедийным мишенных комплексам, которые позволяют менять тактическую обстановку, тип целей и расстояние до них. Все это максимально приближает эти учения к реальным боевым действиям.

По данным украинской разведки, на полигоне планируются учения с привлечением танков Т-72Б3, БМП-2, БТР-82А, гаубиц "Мста-С", "Мста-Б", РСЗО "Град", "Торнадо-Г", а также ПТРК "Штурм-С".

С 2015 года Россия вообще существенно укрепила участок рядом с Украиной, сформировав сразу три мотострелковые дивизии – 3-ю, 144-ю и 150-ю. Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая будет действовать на украинском направлении.

Александр ИЛЬИН

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