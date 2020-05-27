Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Киев обозлился за "украинского карлика" от Шредера

Киев обозлился за "украинского карлика" от Шредера
Герхард Шредер. Фото: Rainer_Droese/imago stock&people/www.globallookpress.com
Бывший канцлер ФРГ возмутил представителей Незалежной призывом снять санкции с России

Экс-глава немецкого правительства Герхард Шредер взволновал чувства украинских властей, заявив о том, что подвергается критике со стороны "карлика с Украины" из-за своего призыва отменить все рестрикции, в том числе в отношении России. В Киеве тут же решили, что эти слова сказаны в адрес посла Незалежной в Берлине Андрея Мельника. Замглавы украинского МИД Василий Боднар назвал их "подлыми" и "низкими".

"Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься", – заметил представитель дипведомства в своем "Фейсбук". Высказывание Шредера он воспринял как предостережение для сторонников России из Европы, чтобы они "не водились с российскими деньгами". Кроме того, пан Боднар обещал не дать в обиду украинского посла.

Весь сыр-бор разгорелся после того, как Мельник в интервью немецкому изданию Tagesspiegel с негодованием указал на призывы Шредера снять санкции с России, введенные из-за Украины. Как пояснил потом бывший канцлер, он говорил, что пора прекратить "докучать друг другу санкциями". "Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему же то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то украинский карлик, меня критикует?" – цитирует Шредера портал Münchner Merkur. Собственно, из слов политика не вполне понятно, кого именно он считает карликом – посла или Украину как страну в целом. Но в Киеве все восприняли однозначно – так проще.

Ранее Мельник предлагал 76-летнему Шредеру заключить пари, что Крым вернется в состав Украины при его жизни.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Прогулки разрешат с условием: Собянин объявил о смягчении карантина в Москве

Президент России провел совещание с мэром столицы

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Опасность усугубляла близость газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей