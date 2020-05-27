Бывший канцлер ФРГ возмутил представителей Незалежной призывом снять санкции с России

Экс-глава немецкого правительства Герхард Шредер взволновал чувства украинских властей, заявив о том, что подвергается критике со стороны "карлика с Украины" из-за своего призыва отменить все рестрикции, в том числе в отношении России. В Киеве тут же решили, что эти слова сказаны в адрес посла Незалежной в Берлине Андрея Мельника. Замглавы украинского МИД Василий Боднар назвал их "подлыми" и "низкими".

"Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься", – заметил представитель дипведомства в своем "Фейсбук". Высказывание Шредера он воспринял как предостережение для сторонников России из Европы, чтобы они "не водились с российскими деньгами". Кроме того, пан Боднар обещал не дать в обиду украинского посла.

Весь сыр-бор разгорелся после того, как Мельник в интервью немецкому изданию Tagesspiegel с негодованием указал на призывы Шредера снять санкции с России, введенные из-за Украины. Как пояснил потом бывший канцлер, он говорил, что пора прекратить "докучать друг другу санкциями". "Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему же то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то украинский карлик, меня критикует?" – цитирует Шредера портал Münchner Merkur. Собственно, из слов политика не вполне понятно, кого именно он считает карликом – посла или Украину как страну в целом. Но в Киеве все восприняли однозначно – так проще.

Ранее Мельник предлагал 76-летнему Шредеру заключить пари, что Крым вернется в состав Украины при его жизни.