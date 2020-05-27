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Украина положила глаз на газ из США. Страна собирается заключить соглашение с компанией License Natural Gas Exports. Парламент Незалежной уже поддержал подготовку к этой сделке. Об этом сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.
Теперь Украина разработает соглашение на несколько лет по покупке у этой компании сжиженного природного газа. Однако прежде Незалежной придется отремонтировать инфраструктуру в стране, передает издание "Прайм".
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал в телеграм-канале, что стороны уже обсудили объем поставок. Украина будет получать 5,5 млрд кубометров газа в год.
Незалежная хочет, чтобы американский голубое топливо поступало в страну после регазификации в Польше.
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