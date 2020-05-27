Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Власти Украины ликвидируют ДНР и ЛНР

Власти Украины ликвидируют ДНР и ЛНР
Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Киев не будет разговаривать с Донбассом

МИД Украины намерен ликвидировать администрации ДНР и ЛНР, когда на Донбассе вновь установится киевская власть,а страна получит контроль над границей. Об этом рассказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Глава ведомства сообщил в эфире телеканала ATR, что в будущей системе урегулирования нет никаких перспектив относительно диалога с республиками Донбасса. Кулеба задал вопрос, где будет место администраций ДНР и ЛНР, если произойдет вывод войск, восстановится безопасность и контроль Украины над границей. 

"Ответ – нигде", – отрезал глава МИД Незалежной. 

Кулеба также сообщил, что Украина не хочет использовать план "Б" для решения конфликта на Донбассе. Об этом плане говорил ранее президент Незалежной Владимир Зеленский. По словам Кулебы, Киев прибегнет к этому тайному плану, если не удастся уладить ситуацию в течение года. Однако что именно будет делать Украина при таком раскладе, он уточнять не стал. 

Весной 2014-го ДНР и ЛНР объявили о независимости после госпереворота на Украине. Киев же начал военную операцию против Донбасса. С тех пор стороны приняли три документа о деэскалации конфликта, но перестрелки все еще случаются. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Прогулки разрешат с условием: Собянин объявил о смягчении карантина в Москве

Президент России провел совещание с мэром столицы

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Опасность усугубляла близость газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей