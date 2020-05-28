Депутаты Рады обвиняют США в создании биологического оружия на территории Незалежной

По данным Минздрава Украины, в стране расположены восемь лабораторий, которые построили с помощью Пентагона. Однако, по данным некоторых источников, их может быть почти в два раза больше.

Депутаты Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" написали жалобу в ООН, в которой выразили беспокойство по поводу деятельности этих исследовательских центров. Они обвинили лаборатории в создании биооружия. Киев этому не противодействует, сообщает издание "Life.ru".

Эксперты считают, что размещение лабораторий на территории Украины позволило Штатам отвести угрозу от своих территорий. Однако теперь угроза нависла над самой Украиной и ближним к ней странам – в том числе и над Россией.

Издание напоминает, что США несколько лет назад вышли из договора по нераспространению биооружия. Несмотря на то что официальй информации о деятельности этих лабораторий на территории Украины нет, некоторые эксперты считают, что их работа может быть связана с распространением коронавируса в России.

В материале отмечают, что сейчас украинская власть не имеет никаких рычагов, чтобы повлиять на работу американских лабораторий в своей стране. Их законодательство достаточно лояльно относится к подобной деятельности, а также Украина финансово зависит от запада.

Кроме того, в США активно пытаются влиять на отношения между Россией и Украиной. Американский посол посоветовал украинским властям не открывать источник воды в Крым, чтобы оказать дополнительное давление.