Ранее Соловьев оскорбительно высказался в адрес журналиста из Незалежной

Оскорбленный Соловьевым украинский журналист Роман Цимбалюк решил ответить ведущему словами Владимира Путина.

Конфликт начался после вопроса Цимбалюка пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на одной из пресс-конференций. Журналист поинтересовался, является ли утверждение, что "Зеленский – нацист" официальной позицией российских властей. Песков ответил, что ранее никогда не слышал подобного утверждения.

Это не осталось без внимания Владимира Соловьева. Он был возмущен тем, что Цимбалюк сформулировал свой вопрос именно так. Телеведущий заявил, что Роман не имеет после этого права называться журналистом, поскольку является "пропагандистом нацистской машины".

Цимбалюк прокомментировал высказывание Соловьева в свой адрес. "Могу только процитировать президента Российской Федерации Владимира Путина, который несколько лет назад рассказывал о том, что его в питерских дворах учили: кто как обзывается, тот так и называется", – рассказал он изданию "Газета.ру".

Украинский журналист считает, как указывает издание, что не относится к мнению Соловьева с какой-либо серьезностью, поскольку тот занимается лишь смещением фокуса общественного внимания на темы, которые важными не являются. Также Цимбалюк отметил, что благодаря успехам в этой деятельности Соловьев стал "одним из самых оплачиваемых российских пропагандистов".

Сам телеведущий не так давно заявил, что против России развязали новую войну. А до этого он выгнал эксперта с Украины из студии во время своего шоу.