Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Соловьеву ответили на Украине словами Путина

Соловьеву ответили на Украине словами Путина
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее Соловьев оскорбительно высказался в адрес журналиста из Незалежной

Оскорбленный Соловьевым украинский журналист Роман Цимбалюк решил ответить ведущему словами Владимира Путина. 

Конфликт начался после вопроса Цимбалюка пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на одной из пресс-конференций. Журналист поинтересовался, является ли утверждение, что "Зеленский – нацист" официальной позицией российских властей. Песков ответил, что ранее никогда не слышал подобного утверждения. 

Это не осталось без внимания Владимира Соловьева. Он был возмущен тем, что Цимбалюк сформулировал свой вопрос именно так. Телеведущий заявил, что Роман не имеет после этого права называться журналистом, поскольку является "пропагандистом нацистской машины".

Цимбалюк прокомментировал высказывание Соловьева в свой адрес. "Могу только процитировать президента Российской Федерации Владимира Путина, который несколько лет назад рассказывал о том, что его в питерских дворах учили: кто как обзывается, тот так и называется", – рассказал он изданию "Газета.ру".

Украинский журналист считает, как указывает издание, что не относится к мнению Соловьева с какой-либо серьезностью, поскольку тот занимается лишь смещением фокуса общественного внимания на темы, которые важными не являются. Также Цимбалюк отметил, что благодаря успехам в этой деятельности Соловьев стал "одним из самых оплачиваемых российских пропагандистов". 

Сам телеведущий не так давно заявил, что против России развязали новую войну. А до этого он выгнал эксперта с Украины из студии во время своего шоу.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Евгений Иванов
Ответить
Бедная ненька! Как все стало в/на Украине убого! Вот и Роман Цимбалюк свою лепту внес.
1
новости партнеров

Вакцину от COVID-19 признали неспособной полностью защитить от инфекции: новости о коронавирусе

Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"

Магнитная буря надвигается на Землю

Вспышки на Солнце ухудшат состояние людей на несколько дней

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей