В Незалежной бояться, что РФ выгодно отсутствие реформ в соседнем государстве

В Киеве опасаются усиления влияния России. С таким заявлением выступил глава исполнительного комитета реформ Незалежной Михаил Саакашвили в ходе телеконференции, организованной американской некоммерческой организацией "Атлантический совет".

Политик уточнил, что РФ заинтересована в отсутствии реформ на Украине. Подтверждения этому, якобы, есть и в открытых источниках, и в некоторых разведывательных данных.

Саакашвили заявил, что некоторые регионы Незалежной могут попасть под российское влияние, что приведет к балканизации. Такого сценария, по заверению политика, страна попытается избежать, пишет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, что процесс балканизации подразумевает под собой распад государства или федерации. В дальнейшем подразумевается образование новых политических субъектов.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что украинцы пожаловались на незаконные лаборатории, построенные Штатами на территории страны.